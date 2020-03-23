Информацию об "отставке" министра здравоохранения Ильи Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, министерство продолжает работать в усиленном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко.

Он отметил, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме. "Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.

Напомним, сегодня двое нардепов заявили, что Емец уходит в отставку.

Вместе с тем, сегодня Емец сделал несколько заявлений о коронавирусе. Он заявил, что хочет добиться в Украине меньшей смертности от коронавируса, чем в Китае. Также он призвал нардепов пройти тест на коронавирус и проголосовать за чрезвычайное положение в Украине.