Сегодня, 25 марта, ожидается спокойный день. Он предназначен для осмысления, раздумий, планирования. Эту среду лучше всего провести в кругу семьи и лишний раз не нервничать.

Ниже предлагаем вниманию читателей астрологический прогноз на сегодня, а ранее мы рассказывали о рекомендациях Звезд на всю неделю, с 23 по 29 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды советуют вам окружить себя чистотой. Сегодня постарайтесь навести в квартире идеальный порядок. Сделайте уборку в том числе в труднодоступных местах, постирайте шторы, почистите ковры. Если не успеете за один день, то можно распределить работу на несколько.

Телец (21.04 - 20.05)

Этот день может стать ответственным для вас. Поэтому постарайтесь не нервничать и без необходимости не устраивайте разбирательства, в особенности в общении с посторонними людьми. Такие конфликты могут иметь неприятные последствия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня к вашему авторитетному мнению будут активно прислушиваться. Поэтому подумайте несколько раз, прежде чем дать человеку совет - профессиональный или личный. Близнецов может ждать приятный финансовый бонус, постарайтесь его не потратить сразу.

Рак (22.06 - 22.07)

Вас сегодня может расстроить какая-то мелочь или слово, сказанное в ваш адрес. Постарайтесь не огорчаться. Это мелочи. Не растрачивайте на них свои нервные клетки. Наоборот, побалуйте себя вкусным ужином или просмотром старого любимого кинофильма.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодняшний день отлично подходит для новых открытий, увлечений и вообще хорошего изменения жизни. Не бойтесь меняться, тем более, если вы об этом давно мечтали. Шаги, сделанные вами сегодня, будут в правильном направлении.

Дева (24.08 - 23.09)

Возможно, в вашей жизни появились люди, которые располагают к себе, которым хочет открыться и поделиться самым сокровенным. Однако не торопитесь. Выдержите паузу и проверьте ваши отношения временем, хотя бы несколькими месяцами, чтобы вас в итоге не обидели.

Весы (24.09 - 23.10)

У вас могут случиться поломки - по дому или техники. Прежде чем заказывать ремонт, сравните цены всегда, где только можно. Если вероятность, что вы можете переплатить втридорога, если не будете сегодня избирательны. А исправить поломку сегодня нужно непременно, не откладывайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ваш главный помощник сегодня - чувство юмора и хорошее настроение. Постарайтесь шутить, заряжайте позитивом других и будьте самоироничными. Помните: иногда, чтобы поднять человеку настроение - возможно, даже незнакомцу - нужно улыбнуться ему. И тогда на душе у вас обоих станет теплее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вас могут ждать звонки или иные весточки от людей, с которыми вы очень давно не общались. Не отталкивайте их, даже если будете очень заняты. Уделите время, расспросите о делах и здоровье. И в целом постарайтесь не уходить в себя и не закрываться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Постарайтесь сегодня быть осторожными в физическом смысле. При переходе через дорогу внимательно смотрите по сторонам. Проверяйте электрические приборы, газ и воду, когда будете выходить из дома. Это важно лишь потому, что сегодня ваша голова может быть занята другими мыслями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня Звезды советуют экспериментировать. Придумайте новый полезный обед, сделайте перестановку в квартире. Такой опыт улучшит ваше настроение и зарядит вас бодростью на целый день. Также будьте ближе к стихии - воде. Хороший день нужно завершить принятием ванной и морской солью или эфирным маслом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня не проходите мимо - в прямом и переносном смысле - тех людей, которым вы можете помочь. Доброту, которую вы отдадите, вернется к вам, но будет умноженной в несколько раз. Это может физическая, материальная помощь. Или же доброе слово, которое вы скажете человеку.