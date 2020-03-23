Минздрав напомнил механизм предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина из-за распространения коронавируса и опубликовал на своей странице в соцсети соответствующую памятку.

"На территории Украины действуют ограничения в связи с карантином из-за распространения коронавирусной болезни. Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития общин и территорий Украины напоминают о механизмах предоставления жилищно-коммунальных услуг на этот период", - говорится в подписи к памятке.

В частности, напоминается, что в период карантина без перебоев в дома будет поставляться тепло и вода, не прекратится вывоз мусора, а также будет работать управление домами.

В период карантина запрещается начисление и удержание неустоек и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, принудительное выселение и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев не будут штрафовать за просрочку переоформления документов во время карантина.

Также мы сообщали, что торговые сети объявили о повышении цен на продукты. Говорят, что они растут из-за поставщиков и карантина, а "Страна" разбиралась, как обстоят дела на самом деле.