Современная жизнь диктует свой ритм даже в условиях ограничений, введенных в связи с карантином. Страна не может останавливаться, именно поэтому национальная сеть магазинов инструмента DNIPRO-M вводит бесплатную доставку без никаких ограничений по минимальной сумме заказа. В ассортименте - более 1000 позиций электроинструмента, расходных материалов и садово-парковой техники по доступным ценам.

В Киеве и областных центрах заказ по указанному адресу доставит курьер, срок доставки - 24 часа. В других населенных пунктах доставка осуществляется до ближайшего отделения Новой Почты или Укрпочты в течение 1-2 дней

Зайдя на сайт можно выбрать необходимый Вам товар из огромного ассортимента электроинструмента, расходных материалов и садово-парковой техники. Если возникнут вопросы - можно получить онлайн-консультацию на сайте или по бесплатному телефону горячей линии - 0800200505.

Если же инструмент нужен срочно - есть возможность забрать заказ уже через 10 минут после размещения заказа в любом пункте из 100 пунктов выдачи. Их адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

На весь инструмент DNIPRO-M действует гарантия 3 года.

Любой инструмент DNIPRO-M можно вернуть в течение 14 дней после покупки - с полным возвратом средств, даже если он уже был в использовании. Поэтому выбирая инструмент и садово-парковую технику DNIPRO-M можно быть на все 100% уверенным в своем выборе.

DNIPRO-M - инструмент без ограничений!