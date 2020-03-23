В Международном валютном фонде могут увеличить финансирование Украины до 10 млрд долларов, из которых 5,5 млрд - трехлетняя программа и 4,5 млрд - помощь для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собеседника в НБУ.

Как сообщается, вчера в МВФ заявили, что для борьбы с коронавирусом страны могут воспользоваться дополнительными инструментами поддержки. Речь идет о механизме ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и инструменте быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).вания (Rapid Credit Facility, RCF) и инструменте быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Одной из первых стран, которой Фонд выделил помощь в размере 5,4 млрд долларов, был Ирак. Украина же рассматривает другой вариант - увеличение финансирования в рамках программы EFF примерно в 10 млрд долларов.



"ЕFF - понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на 5,5 млрд дол. Можно увеличить объем этой программы, и отдать полностью или частично правительству, первый, увеличенный с 0,6 до 2-2,5 млрд долларов транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом ", - сообщил собеседник из НБУ.

Как он отметил, сейчас определения бюджетных параметров дальнейшего сотрудничества - основная из задач Министерства финансов.

Важно, чтобы Минфин просчитал потребности бюджета в ресурсе. Но речь идет не только о бюджете, Нацбанку деньги также нужны на поддержание достаточного уровня золотовалютных резервов.



"Большая часть этого финансирования пойдет на покрытие дефицита госбюджета и на пополнение золотовалютных резервов", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщалось, Украина просит МВФ предоставить экстренную финансовую помощь из-за коронавируса.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с руководителем МВФ увеличение суммы кредита для Украины.