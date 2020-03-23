Во вторник, 24 марта, в Украине будет солнечно. Правда, воздух по-прежнему останется холодным, ночью местами столбики термометров могут опуститься до -8 градусов, а днем возможен сильный ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Во вторник, 24 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободно от облаков, разве что немного - на юге, повсюду осадков не ожидается, будет светить солнце. Антициклон", - написала Диденко.

По данным синоптика, во вторник в Украине ожидается сильный северо-восточный ветер (на севере страны - слабее, умеренный). Также еще продлится морозная погода, ночью до -3...-8 градусов. Днем возможны небольшие "плюсы", но все равно будет холодно, максимально +2...+6 градусов.

В Киеве вторник, по словам Натальи Диденко, также будет холодным: ночью -3...-5 градусов, днем ​​+2...+4 градуса. Но в столице будет светить солнце.

Также синоптик добавила, что в дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться и уже с четверга, 26 марта, в стране ощутимо потеплеет: сначала до +7...+12 и +15 на юге, ближе к выходным - до +10...+16 градусов по всей стране. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце.

Скриншт, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, по прогнозам Натальи Диденко, похолодание, пришедшее в Украину на выходных, завершится только к конце текущей недели.