В Государственной миграционной службе заявили, что не будут применять к украинцам штрафные санкции, которые не успели переоформить документы из-за введения карантина.

Также в своем посте на Facebook ведомство утверждает, что прекращается онлайн-запись в электронную очередь на оформление загранпаспортов.

"Во время карантина к субъектам обращения не будут применяться никакие штрафы в связи с несвоевременным обращением для оформления паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты), несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста или нарушением миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине", - говорится в сообщении.

В ГМС утверждают, что обслуживание граждан будет осуществляться только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленному для каждого из них графику обслуживания.

Скриншот: facebook.com/dmsu.gov.ua

Напомним, в Киеве продлят срок льготной оплаты коммунальных услуг. Также местные власти призывают делать это онлайн.

Также "Страна" писала, что в Украине зафиксирована передача коронавируса нового типа внутри страны, поэтому Минздрав продолжит карантин.