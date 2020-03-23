В воскресенье, 22 марта, в воздушном пространстве Украины трафик упал на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") на своей странице в Facebook, ссылаясь на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль").

"Украэрорух" также отмечает, что Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из наиболее стремительным темпом снижения воздушного трафика, показав падение в 87,5%.

"Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина. Такую разницу можно объяснить многими факторами, включая: COVID-19; общий экономический спад; отказ/неспособность работы авиакомпаний; перебои в работе аэропортов; другое", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 17 марта Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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