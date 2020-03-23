Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина. До этого планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина.

Об этом накануне сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось. "Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", – отметила Панаиотиди.

Фото: facebook.com/panaiotidi

В свою очередь экс-нардеп Алексей Мушак утверждает, что список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:

Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования). Деятельность спортклубов и фитнес-центров. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку). Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других). Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

"Продовольственные и хозяйственные рынки стоит открыть. Рисков заражения столько же, как и в торговых сетях, которые сейчас спокойно работают. Но это позволяет не закрывать канал сбыта для малого и среднего бизнеса. Во время, когда люди сидят без работы и зарплаты, это важно. Салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения также подпадут под ограничения", – добавил Мушак.

Фото: facebook.com/oleksiy.mushak

Напомним, что в АТБ заявили о повышении цен на продукты и товары первой необходимости из-за карантина.

"Страна" разбиралась, действительно ли цены растут из-за поставщиков и карантина.