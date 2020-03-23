Убытки, которые нанесла пандемия коронавируса, уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом заявил в интервью компании ВВС генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа.

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - полагает глава ОЭСР.

Как отмечает Гурриа, еще в конце зимы политики стран Большой двадцатки были уверены, что кривая роста в период коронавируса примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такой же резкий отскок и восстановление.

"Но даже тогда мы уже выдавали желаемое за действительное", - говорит он.

"Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то ближе к U - с долгим периодом "на дне", прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если примем правильные решения сейчас".

ОЭСР предлагает "антикоронавирусный" план из четырех частей:

Бесплатное тестирование на Covid-19

Приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными материалами

Выплаты чистыми деньгами для работников — в том числе самозанятым

Налоговые каникулы для бизнеса

Генеральный секретарь ОЭСР сравнил эти предложения с планом Маршалла, который обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны.

ОЭСР, созданная в 1948 году, является одной из ведущих международных экономических организаций мира. ОЭСР объединяет 36 развитых стран, в том числе большинство государств Евросоюза.

Как писала "Страна", из-за ограничений по коронавирусу ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца.

Также сообщалось, что в МВФ зафиксировали начало восстановления экономики Китая после коронавируса.