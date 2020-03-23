В Киевской области лабораторно подтвердился коронавирус Covid-19 сразу у пяти жителей Обуховского района. При этом экспресс-тест положительный результат показал у семи человек.

Как рассказал врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин во время брифинга, подтверждение поступило рано утром, 23 марта.

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - сказал он.

Как известно, возраст инфицированных составляет от 30 до 57 лет.

Напомним, согласно официальной информации Минздрава, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них 3 смертельных, а в 1 случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы.

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