Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всем епархиям Украинской Православной Церкви (УПЦ) участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Соответствующий циркуляр был направлен Канцелярией Киевской Митрополии всем епархиям, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В документе, в частности, указывается, что "чрезвычайно важным является предоставление материальной помощи расположенным в пределах вверенной вам епархии медицинским учреждениям, которые уже принимают или готовятся к приему больных коронавирусом".

Приоритетным направлением участия епархий в противоэпидемических мероприятиях определено "приобретение и бесплатное распространение медицинских масок", а также "в тех епархиях, где есть производственные возможности, необходимо организовать пошив медицинских масок".

"Для распространения медицинских масок, особенно среди пожилых людей, а также для доставки других предметов первой необходимости считается целесообразным поощрять волонтеров из числа активных прихожан младшего возраста. Организацию такого волонтерского движения положить на епархиальные молодежные отделы и отделы социального служения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в России патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса.

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