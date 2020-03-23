В УПЦ привлекут верующую молодежь для пошива масок. Их будут раздавать бесплатно
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всем епархиям Украинской Православной Церкви (УПЦ) участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Соответствующий циркуляр был направлен Канцелярией Киевской Митрополии всем епархиям, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В документе, в частности, указывается, что "чрезвычайно важным является предоставление материальной помощи расположенным в пределах вверенной вам епархии медицинским учреждениям, которые уже принимают или готовятся к приему больных коронавирусом".
Приоритетным направлением участия епархий в противоэпидемических мероприятиях определено "приобретение и бесплатное распространение медицинских масок", а также "в тех епархиях, где есть производственные возможности, необходимо организовать пошив медицинских масок".
"Для распространения медицинских масок, особенно среди пожилых людей, а также для доставки других предметов первой необходимости считается целесообразным поощрять волонтеров из числа активных прихожан младшего возраста. Организацию такого волонтерского движения положить на епархиальные молодежные отделы и отделы социального служения", - говорится в сообщении.
Напомним, что в России патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса.
Также мы писали о том, что в ПЦУ проигнорировали призыв Варфоломея приостановить служения.