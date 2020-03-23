Премьер-министр Молдовы призвал соотечественников не выходить из дома и тем более воздерживаться от походов в церковь. Такое заявление глава правительства сделал после того, как коронавирус выявили у восьми паломников, которые ездили в Украину в Почаевский монастырь. Об этом сообщает Ziarul de Garda.

Уточняется, что группа паломников поехала в Украину в период эпидемии. По возвращению у восьми из них выявили новый коронавирус Covid-19, остальные находятся под наблюдением. В связи с этим премьер-министр Молдовы призвал граждан молиться дома.

"Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться", - заявил премьер.

Ообращаясь к людям пожилого возраста, премьер-министр констатировал что, к сожалению, смерти от этой болезни заканчиваются похоронами не такими, как по христианским традициям, а в особом режиме. "Никто не может вас проводить, никто не может провести обряд. Поэтому прошу подумайте еще раз, когда решите идти в церковь. Воздержитесь!" - заявил глава правительства.

Напомним, по данным на 23 марта, в Молдове коронавирус выявлен у 94 людей. Один из заболевших скончался. Также зафиксированы два случая выздоровления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Молдове ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что в Почаевской Лавре, которую посещали паломники из Молдовы, нет зараженных коронавирусом.