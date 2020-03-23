Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев заявил, что у него не выявили коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом он сообщил в понедельник, 23 марта, на своей странице в Facebook.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не выявил у меня коронавируса", - говорится в сообщении.

При этом он рассказал, что обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней у него держится температура на уровне около 37 градусов. Лукашев также попросил журналистов "не распространять фейки".

Скриншот: Facebook/Александр Лукашев

Напомним, ранее в Нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что коронавирус обнаружен еще и у депутата от Оппоплатформы Александра Лукашева.

Напомним, 18 марта стало известно о заражении коронавирусом депутата ОПЗЖ Сергея Шахова. Сегодня нардеп Шахов рассказал о своем состоянии на 10-й день заражения коронавирусом.