Глава МОЗ Емец призвал нардепов пройти тест на коронавирус и проголосовать за чрезвычайное положение в Украине
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице Минздрава в соцсети.
"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.
Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 23 марта, сразу два нардепа сообщили о том, что сегодня министр здравоохранения Ильяи Емец сообщит о своей отставке.
Также мы сообщали, что Емец заявил, что хочет добиться в Украине меньшей смертности от коронавируса, чем в Китае.