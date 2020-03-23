Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице Минздрава в соцсети.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 марта, сразу два нардепа сообщили о том, что сегодня министр здравоохранения Ильяи Емец сообщит о своей отставке.

Также мы сообщали, что Емец заявил, что хочет добиться в Украине меньшей смертности от коронавируса, чем в Китае.