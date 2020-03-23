Народные депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") заявили, что министр здравоохранения Илья Емец принял решение уйти в отставку.

Как сообщает "Страна", соответствующие заявления парламентарии оставили у себя в Telegram-каналах.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - утверждает Дубинский.

Скриншот: t.me/dubinskypro

Приблизительно такое же сообщение у себя в группе оставил и Алексей Гончаренко.

"Министр здравоохранения Емец уходит в отставку",- сказано в обращении.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Позже Гончаренко уточнил, что причиной отставки Емца является то, что он "не смог наладить работу министерства".

"И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию вирусу. Поэтому, было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования", - сказано в обращении.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец считает, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта. По его словам, если бы его объявили в начале марта, коронавирус в Украине не распространялся бы в геометрической прогрессии. В связи с этим он даже обратился к народным депутатам с просьбой поддержать это решение в парламенте.

Раньше мы приводили слова самого Емца, который утверждал, что в Украине, даже с учетом тех тестов на коронвирус, которые доставят из Китая, наблюдается их острая нехватка. В связи с этим всех, кто возвращается в Украину из-за границы, нужно помещать на более жесткий карантин.