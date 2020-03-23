В социальной сети Facebook активировались мошенники, которые от имени известных украинских певиц предлагают пользователям поучаствовать в именном розыгрыше, где якобы нет проигравших и получить дорогой автомобиль, Iphone или просто денежный перевод на карту.

Для реализации схемы мошенники регистрируют страницу, которая, как правило называется или именем поп-звезды с намеренно допущенной ошибкой в нем (например, "Nadya Dorogeeva", а не Дорофеева), или словосочетание "Конкурс от..." и имя звезды.

На них, как правило, публикуют короткое описание конкурса, акцентируя внимание пользователей на том, что проигравшихв нем не будет, а главным призом является крутой автомобиль или миллионный перевод на счет. Любопытно, что к посту прикрепляют видео, где звезда действительно объявляет об именном конкурсе. Правда, его условия она не озвучивает, а просто рекомендует читать описание.

Нам удалось обнаружить мошенников, которые действуют от лица певицы Анны Седоковой:

А вот от имени солистки группы "Время и Стекло" объявлены сразу два "именных конкурса". "Страна" связалась с пресс-службой Нади Дорофеевой, она уже готовит опровержение информации о розыгрыше.

Также мошенники эксплуатируют имя известной поп-певицы Насти Каменских:

Любопытно, что в комментариях под постами с условиями конкурса появляется множество историй и благодарностей от "счастливчиков", которые якобы сами не верили, что все так просто, но уже получили деньги. Очевидно, их оставляют проплаченные боты.

Скриншоты: Facebook

При этом Настя Каменских у себя в Instagram информацию об этом конкурсе уже опровергла. Певица также сообщила, что, действительно, от ее имени проводился розыгрыш, а машину уже вручили победительнице.

"Сейчас на Facebook и в Instagram мошенники проводят от моего имени конкурс. Они используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени! Они обещают вернуть человеку сумму, которые он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман!.. Все мои официальный конкурсы на данный момент в прошлом и вся инфо от меня анонсируется исключительно здесь, на моей странице! И все они бесплатные", - написала певица.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

Если же перейти по ссылке под постом об условиях конкурса, которые сейчас проводятся в Facebook от имени Каменских, Дорофеевой и Седоковой, пользователь после нескольких кликов оказывается на сайте с опросом, за ответы на вопросы которого ему якобы и заплатят деньги. Мошенники предлагают ответить, какой из брендов предпочитает человек. А после - заплатить относительно маленькую сумму, чтобы получить на карту обещанные десятки тысяч. Очевидно, так от лица звезд мошенники и наживаются на доверчивых украинцах.

Впрочем, в Facebook появляется и прямая реклама таких опросов - без участия звезд:

Скриншоты: Facebook

Напомним, в карантинном Киеве активизировались аферисты и мошенники "на доверии". Мошенники звонят на личные мобильные телефоны и, представившись сотрудниками отдела безопасности банка, под предлогом проверки данных клиентов выспрашивают конфиденциальные данные о карточном счете.