Граждане Украины, которые застряли в Бразилии, вернутся домой транзитом через Польшу. Также польские самолеты могут забрать украинцев из других стран Латинской Америки, Южной Азии и Африки.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

Как сообщается, украинские дипломаты договорились об этом с МИД Польши и польской авиакомпанией LOT.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они полетели в Киев", - заявил Дещица.

Как сообщил дипломат, сейчас правительство Польши вместе с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) для возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса. В рамках программы LOT также будет забирать украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда совершают рейсы польские самолеты - если на борту будут свободные места. Речь идет о странах Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.

Вопрос будет решатся в сотрудничестве посольства Украины с посольствами Польши в таких странах, добавил Дещица.

Напомним, украинские туристы, застрявшие в Доминикане, потребовали от Зеленского отправить за ними президентский самолет.

Также сообщалось, что застрявшим в Исландии украинцам предложили вернуться через Польшу за 800 евро с человека.