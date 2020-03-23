По состоянию на 23 марта, за границей скончалась третья гражданка Украины, которая заболела коронавирусом Covid-19.

Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел, еще 6 украинцев за границей уже побороли болезнь. Еще 18 находится в больницах.

"3 гражданки Украины умерли за границей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на карантине в разных странах сейчас находится 155 украинцев. А вот с отдыха и работ в страну вернулись 70 137 наших граждан.

Также остается неизвестным, где именно скончалась третья жертва коронавируса.

Фото: mfa.gov.ua

Напомним, первой украинкой, умершей от коронавируса за границей, стала Раиса Малышева, которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия. Женщина скончалась 13 марта, спустя сутки после того, как ее госпитализировали.

Также "Страна" писала, что вторая смерть от коронавируса была зафиксирована 20 марта. Речь идет о жительнице Львовской обласи, которая работала в провинции Бергамо.