Международный сервис автоперевозок Uber не может начать анонсированные ранее бесплатные перевозки медицинских работников без согласования механизма с Министерством здравоохранения. Такси будет возить медиков, скорее всего, на основе промокодов.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса, пишут Украинские новости.

"Точная механика сейчас согласовывается командами Uber и Министерства здравоохранения", - сказала представитель компании и уточнила, что до согласования перевозки не начнутся. Uber отметил, что эта инициатива будет работать на основе промокодов, которые будут предоставлены медработникам, и они смогут использовать их в приложении Uber, а все расходы покрывает сам Uber.

До этого ряд врачей в социальных сетях отметили, что не могут на данный момент воспользоваться анонсированной функцией, а операторы и водители сервиса не знают о ней.

Согласно сообщению Минздрава, также холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тыс. перевозок врачей во время карантина через Uber.

Напомним, что по данным Минздрава, Uber собирался бесплатно возить медиков в 7 городах Украины. 20 марта Минздрав заявил, что органы местного самоуправления и компания Uber договорились о бесплатных транспортных услугах по перевозке медработников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10 тыс. перевозок.

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