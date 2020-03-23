Народный депутат Сергей Шахов (группа "Доверие"), заболевший коронавирусом COVID-19, заявил, что на 10-й день болезни у него наблюдается сухой кашель, небольшая температура, боль в горле и насморк.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале "Коронованный Шахов" в понедельник, 23 марта.

"10-й день болезни. Появилось время для размышлений. Практически постельный режим. Кашель сухой и тяжелый. Температуру сбили до 37! Насморк. Боль в горле (пью много жидкости). Спал хорошо (это первая спокойная ночь). Аппетита нет (двое суток не ем), но это может быть из-за больничных условий. Испражнения вчера были нормальные. Временами болит голова", - говорится в сообщении.

Напомним, о заражении коронавирусом депутата Сергея Шахова стало известно 18 марта. 21 марта его госпитализировали с пневмонией. По словам Шахова, заразился он в Украине.

Также мы писали, что депутат Шахов, у которого обнаружили коронавирус, утверждал в Раде, что "нет никакого коронавируса".