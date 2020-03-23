Житель белорусского Могилева Алексей Кириенко, который, работая в частной компании, занимался информационным обеспечением госструктур, лишился своей должности после того, как опубликовал в соцсети селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Кириенко написал на своей странице в соцсети.

"Ездил в декабре в Киев на молодежное мероприятие. Было оч круто, респект украинцам за прием) Помимо всего, сфоткался с экс-президентом Порошенко и выложил в соцсети. А по возвращении узнал, что минская фирма Юрспектр, на которую я работал, отказывается от дальнейшего сотрудничества со мной с формулировкой "Человек, который занимается политикой, не должен обслуживать госорганы", - пожаловался в соцсети белорус.

Фото с Петром Порошенко в профиле Алексея Кириенко в Facebook было опубликовано 7 декабря. Стоит отметить, что оно также сопровождалось подписью, в которой автор поста бросил камень в президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Чтобы сделать селфи с бывшим президентом, беларусу надо проехать несколько сотен километров на юг или запад. Верю, что однажды и у нас в стране можно будет сделать селфи с бывшим, демократично избранным, президентом, который ушел с поста, подчиняясь воле граждан и закону, а не собственным прихотям", - написал в соцсети Кириенко.

Фото: facebook.com

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