Первый в Украине пациент, у которого обнаружили коронавирус, ставший первым вылечившимся от Covid-19 в нашей стране, сначала думал, что мог заразиться в румынском аэропорту, несмотря на то, что путешествовал по Италии. А еще, по словам черновчанина Александра, сначала ему приходилось приобретать большинство лекарств за свои деньги, но со временем ситуация улучшилась.

Об этом Александр из Черновцов рассказал BBC News Украина.

Черновчанин Александр в феврале побывал с женой в Италии. Сначала они полетели из румынской Сучавы в Бергамо, а оттуда 21 февраля - в Комо и Милан.

"То, что надвигается беда, мы поняли где-то через два дня. Тогда, 23 февраля, в одном городке (не помню точно название) заболели 16 человек. Люди начали паниковать. Все СМИ подхватили этот материал и начали распространять", - рассказал Александр.

По его словам, несмотря на то, что он был в Италии, сначала он даже полагал, что мог заразиться в аэропорту в Сучаве, потому что там не были готовы к прибытию людей из страны, где уже вспыхнула эпидемия. Помещение терминала было очень маленьким, около 200 квадратных метров, там около 20 минут находились все 100 или более пассажиров, ожидая, пока подготовят приборы для измерения температуры и бланки для заполнения. Правда, измерение температуры показало, что у обоих супругов показатели в норме.

После этого они сели в свое авто, припаркованное возле аэропорта, и отправились к границе. Там еще раз дважды проверили температуру, все снова было нормально. Вернувшись в Черновцы, супруги решили несколько дней не ходить на работу, а побыть дома. По словам Александра, уже 28 февраля у него повысилась температура, появилась слабость.

"Я подумал, что это акклиматизация. Под вечер ситуация ухудшилась - температура поднялась до 37,9. Попытался выпить парацетамол. Уже пришло понимание, что какая-то опасность есть", - сообщил Александр.

По его словам, на следующий день температура продолжила подниматься, тогда он принял решение позвонить семейному врачу и сообщить о симптомах и о том, что он вернулся из Италии.

"Что дальше делать? Звоним по телефону "103". Через полчаса уже была машина скорой. Все - в защитной одежде. Меня госпитализировали. Поместили в инфекционное отделение. Взяли мазки на анализы", - рассказал черновчанин.

Заражение коронавирусом подтвердили 3 марта, в этот день, по словам Александра, у него уже была пневмония, его состояние ухудшилось. А еще он очень переживал за жену, которую медики оставили дома из-за отсутствия симптомов. Под домом, где она находилась, протестовали соседи. Из-за этого женщину все же увезли в больницу.

По словам Александра, сначала он спал в очень холодном боксе. Но постепенно условия его пребывания в больнице улучшились: "Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но, на самом деле, с самого начала там ничего не было готово для приема".

Что касается больничного питания, мужчина говорит, что хоть оно и не очень вкусное, голодными пациентов не оставляют. А еще один раз в день его родные приносили домашнюю еду.

"В целом, в инфекционном отделении я провел полных 20 дней. Из них две недели действительно в состоянии болезни. То есть медикаментозное лечение полноценное: системы, уколы, антибиотики. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, тогда становилось легче. Тогда уже просто ждал выписку", - рассказал Александр.

По словам мужчины, 70% всех медикаментов сначала он вынужден был покупать за свой счет. А спустя неделю после его госпитализации ситуация начала улучшаться.

"Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Ибо, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - сказал мужчина.

Из неудобств, которые делали пребывание в больнице некомфортным, мужчина называет отсутствие душа. Все, что удалось получить, - ведро горячей воды и тазик.

Сейчас Александр вместе с женой находится дома в самоизоляции: через неделю мужчина должен сдать еще один анализ. Только тогда можно будет говорить, что он полностью выздоровел.

"Сейчас, когда меня выписали и я попал домой... Честно скажу, я встретил только одну соседку, которая искренне извинилась. Хотя на видео я ее даже не видел. Мне было приятно. И не передо мной надо извиняться. Все-таки основной удар получила жена. Очень неприятно было наблюдать, как ее выводят... Просто как какого-то вора. Просто неприятно. Так, чтобы кто-то к нам зашел, - такого не было. Возможно, люди опасаются", - сообщил Александр.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 марта лабораторно были подтверждены 73 случая коронавируса. При этом пациент из Черновцов - единственный выздоровевший в стране. Еще три случая оказались летальными.

"Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит 23 марта в Украине в связи с распространением коронавируса.