Из-за ограничений по коронавирусу ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца - американский топ-чиновник
Ограничения, вызванные коронавирусом, во втором квартале 2020 года (период с апреля по июнь - Ред.) могут привести к увеличению безработицы в США до 30%, а ВВП может упасть на беспрецедентные 50%.
Такие прогнозы озвучил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, передает Bloomberg.
Как сообщается, Буллард призывал дать мощный финансовый ответ для возмещения 2,5 триллионов долларов потерянного дохода в этом квартале, чтобы обеспечить восстановление США. Он добавил, что ФРС готова сделать больше для обеспечения функционирования рынков в период высокой волатильности.
По информации издания, прогноз представителя ФРС говорит об острой необходимости для Конгресса и Белого дома как можно быстрее договориться о масштабной программе помощи. На прошлой неделе ФРС снизила процентные ставки почти до нуля, пообещав увеличить свои казначейские обязательства как минимум на 500 миллиардов долларов, а ипотечных ценных бумаг минимум на 200 миллиардов долларов.
"Это запланированное, организованное частичное выключение экономики США во втором квартале. Общая цель – сохранить всех, домохозяйства и предприятия в целом с помощью государственной поддержки. Это огромный шок, и мы пытаемся справиться с этим и держать его под контролем", – заявил Джеймс Буллард.
Напомним, по данным Всемирного банка, в первом полугодии рост мирового ВВП замедлится из-за коронавируса.
Ранее в Госстате сообщили, что в 2019 году рост ВВП замедлился до 3,2%. Тем временем в МВФ зафиксировали начало восстановления экономики Китая после коронавируса.