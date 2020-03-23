Ограничения, вызванные коронавирусом, во втором квартале 2020 года (период с апреля по июнь - Ред.) могут привести к увеличению безработицы в США до 30%, а ВВП может упасть на беспрецедентные 50%.

Такие прогнозы озвучил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, передает Bloomberg.

Как сообщается, Буллард призывал дать мощный финансовый ответ для возмещения 2,5 триллионов долларов потерянного дохода в этом квартале, чтобы обеспечить восстановление США. Он добавил, что ФРС готова сделать больше для обеспечения функционирования рынков в период высокой волатильности.

По информации издания, прогноз представителя ФРС говорит об острой необходимости для Конгресса и Белого дома как можно быстрее договориться о масштабной программе помощи. На прошлой неделе ФРС снизила процентные ставки почти до нуля, пообещав увеличить свои казначейские обязательства как минимум на 500 миллиардов долларов, а ипотечных ценных бумаг минимум на 200 миллиардов долларов.

"Это запланированное, организованное частичное выключение экономики США во втором квартале. Общая цель – сохранить всех, домохозяйства и предприятия в целом с помощью государственной поддержки. Это огромный шок, и мы пытаемся справиться с этим и держать его под контролем", – заявил Джеймс Буллард.

Напомним, по данным Всемирного банка, в первом полугодии рост мирового ВВП замедлится из-за коронавируса.

Ранее в Госстате сообщили, что в 2019 году рост ВВП замедлился до 3,2%. Тем временем в МВФ зафиксировали начало восстановления экономики Китая после коронавируса.