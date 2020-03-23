Более 225 тысяч человек получили пропуск на проезд в столичном общественном транспорте в период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

По словам Виталия Кличко, пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.

"За минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры выдал уже более 225 тысяч пропусков на проезд по заявкам организаций и учреждений, сфер, которые мы определили", - уточнил мэр города.

Информация о работе общественного транспорта с 4:48, 9:50

Напомним, в ночь на понедельник, 23 марта, власти Киева остановили работу всего общественного транспорта. Возможность проезда по определенным маршрутам предоставляется только обладателям специальных пропусков, которые выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве выявили уже 24 случая коронавируса.