Публикуя в Facebook информацию о возможном обнаружении коронавируса у депутата от "Оппопозиционной платформы - За жизнь" Александра Лукашева , "24 канал" назвал ее "хорошими новостями". Правда, спустя некоторое время пост отредактировали.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-станице "24 канала".

Сначала публикация о возможном заражении нардепа коронавирусом выглядила так: "А вот и хорошие новости. Наконец ОПЗЖ, знаем, вы рады. Кстати, это уже 3 депутат больной коронавирусом".

Позже пост исправили на более нейтральный: "Уже у третьего нардепа диагностировали коронавирус. На этот раз это представитель ОПЗЖ". Однако первоначальный вариант можно увидеть в истории правок:

Скриншот: Facebook/ 24 Канал

Напомним, о том, что коронавирус обнаружен у депутата от Оппоплатформы Александра Лукашева сообщил нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко.

Однако сам Лукашев эту информацию затем опроверг.

Еще один зараженный парламентарий Сергей Вельможный, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, находится в Александровской клинической больнице Киева. Правда, в ЦОС заявили, что до сих пор ждут результатов тестов самого Вельможного и его сына.

Также мы писали, что первого инфицированного коронавирусом депутата Сергея Шахова на днях также отправили в больницу с пневмонией.