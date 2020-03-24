Предлагаем гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака. Этот день - время для быстрых и решительных действий. Астрологи советуют проявлять активность. Сегодня лучше не строить долгосрочных планов, а завершить начатые дела и отдать долги.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут ощутить недостаток энергии и ослабление здоровья. Из-за этого могут сорваться планы. Важно восполнить жизненные силы, сглаживать стрессовые ситуации. Слабость, упадок сил и апатию победит время, здоровый сон и правильное питание. Умейте прислушиваться к своему телу, не забывайте пить чистую теплую воду. Постарайтесь выйти из режима многозадачности, это отнимает больше сил, чем вы думаете. Делайте все по очереди.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов может наблюдаться некоторый хаос в делах и встречах. Сегодня вы можете испытывать тревогу, под утро могут сниться неприятные сны. Возможно, нервные переживания связаны с тем, что происходит сейчас в мире. Вам необходимо уделять особое внимание иммунной системе, следить за полноценным питанием. Не воспринимайте проблемы слишком близко к сердцу. Все обойдется, если будете справляться со стрессом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня есть возможность подзарядиться позитивной и доброй энергией, общаясь с приятными и близкими людьми. Все ваши страхи и переживания в скором времени пройдут, вы почувствуете облегчение и обновление. Можете поработать над улучшением психологического и ментального здоровья. У многих представителей знака появится шанс вывести свою жизнь на качественно новый уровень.

Рак (22.06 - 22.07)

В непосредственной близости к Ракам находится персона, оказывающая на вас сильное влияние. Это может быть как женщина, так и мужчина. Воздействие в целом благотворное. Вы можете смело прислушиваться к советам. А если вы сами являетесь главой семьи - задавайте нужный тон другим. У вас есть все необходимые качества мудрого управленца.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вы чувствуете себя сильными и авторитетными. У вас появляется необходимая дружественная поддержка и материальная почва под ногами. Во вторник у вас могут появиться новые возможности, которые принесут в семью достаток и благополучие. Возможен прорыв в карьере, поэтому важно реализовать свой потенциал и не потерять предоставленный шанс.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день будет активным и энергичным. Желательно направить ваш заряд энергии во благо. Избегайте бесполезных ссор и выяснения отношений. А вот конфликты могут быть продуктивными, если вы со всем уважением к другой стороне попытаетесь разобраться в причинах того, что вас не устраивает и будете нацелены на решение, которое учтет интересы всех.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы будут сегодня чувствовать себя достаточно бодро. Совсем скоро у необремененных семьей и денежными проблемами представителей знака появится импульс к новым идеям и проектам. Возможно, у вас появятся идеи, как развить свой творческий потенциал. Вдохновение сегодняшнего дня станет прекрасным знаком о предстоящих свершениях. Возможно, у вас появилось больше свободного времени - передохните и подумайте, чего бы вы по-настоящему хотели в жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионы могут быть невнимательными, вам будет легко потерять смысл информации или главную нить разговора. Чтобы оставаться в фокусе - направьте свои усилия в конструктивное русло. Желательно заниматься одним делом, без мучительных угрызений совести о чем-то невыполненном. Соберитесь с мыслями в течение нескольких дней, чтобы понимать, куда двигаться в будущем и как жить дальше. Но сегодня лучше не задаваться глобальными философскими вопросами - все равно ваша концентрация снижена и ничего вы не надумаете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день - прекрасная возможность зарядить энергией все дела предстоящей недели. У вас позитивный настрой, используйте свой потенциал в духовной сфере. Звезды советую вам мыслить нестандартно, делиться идеями, много мечтать и запускать мысли-молитвы о здоровье близких, исполнении желаний во Вселенную. Вы непременно получите отклик в течение нескольких дней.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня у Козерогов будет достаточно забот. Уделите время родителям и детям. Вам показано сегодня помогать близким, чтобы и самим заручиться их поддержкой в будущем. В приоритете необходимо ставить все проекты, которые так или иначе, связаны с домом и родными. Козерогам точно есть, где развернуться на этом поприще. Многие нуждаются в вашей поддержке.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям не подходит их привычка спонтанных решений. Резкие необдуманные поступки сегодня ни к чему хорошему не приведут. Важно планировать и обдуманно подходить к делам, задавая себе вопросы, в чем смысл ваших действий и кому это действительно нужно. Слушайте свою интуицию и не допускайте импульсивных решений - вот ключ к сегодняшнему успеху.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День будет достаточно неплох при условии, что вы его правильно организуете. Важно сосредоточиться на главном, это могут быть вопросы аренды или кредита, а также займов и приведение бумаг в порядок. Сегодня можно воплощать все идеи, связанные с перестановкой или ремонтом в доме. Вам пора структурировать пространство и приводить в порядок все свои мысли. Закладывайте позитивную динамику в каждый свой день на этой неделе.

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