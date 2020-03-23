На внеочередном заседании Верховной Рады, которое может состояться на текущей неделе, депутаты хотят изменить свою работу и узаконить голосования в удаленном доступе.

Принять соответствующий закон предлагают Раде вице-спикер Руслан Стефанчук и народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук, его брат, которые зарегистрировали документ №3250 о проведении заседаний Верховной Рады в режиме видеоконференции.

Согласно проекту закона, временно, в течение 60 дней со дня вступления документа в силу (то есть, по сути до конца мая) допускается проведение пленарных заседаний Верховной Рады и комитетов в режиме видеоконференции.

За землю на "удаленке" не проголосуют

Есть список ограничений для законопроектов, которые могут выноситься на рассмотрение на заседание в режиме видеоконференции. Это документы, которые касаются непосредственно предотвращения распространения коронавируса, а также еще три группы документов: обеспечивающие национальную безопасность и оборону, касающиеся экономического благосостояния, а также защищающие права человека.

Такая трактовка кажется довольно расплывчатой и вызывает опасения, а не решат ли депутаты под "защиту прав человека" подвести, например, закон о продаже земли, так как многие его лоббисты обосновывали необходимость его принятия тем, что "необходимо реализовать право людей распоряжаться своей землей".

Впрочем, в разговоре со "Страной" депутаты от "Слуги народа" отвергли возможность голосования по земле в режиме видеоконференции.

"Смотрите. Сейчас подтверждаются случаи, что один депутат заболел, другой. То есть ситуация критическая. Мы нарабатываем такой вариант, который нам позволит работать удаленно. Вопрос земли сейчас не на повестке дня. Нужны законопроекты, которые позволят предотвратить распространение коронавируса, поддержать людей, которые из-за карантина остались без работы и прочее. Такая возможность нужна, чтобы избежать самые плохие ситуации, это кризисная мера, и она касается только самых срочных проектов", - пояснил "Стране" нардеп Александр Качура (фракция "Слуга народа").

Как назначается заседание

Согласно законопроекту, решение о проведении заседания в режиме видеоконференции может приниматься спикером Рады по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов.

Аппарат Верховной Рады размещает информацию о проведении заседания на официальном сайте Верховной Рады и направляет эту информацию на официальный электронный адрес каждого народного депутата не позднее чем за 24 часа до его начала. Параллельно всем депутатам рассылаются сопроводительные документы к актам, которые будут рассматриваться на видеоконференции.

Непосредственно само заседание, где будет идти видеоконференция, проходит или в сессионном зале Верховной Рады или в зале, в котором проходят заседания Согласительного совета депутатских фракций - это решение принимает спикер. Лично присутствовать на заседании могут только спикер и вице-спикеры, докладчики по законопроектам, которые обсуждаются, председатель или представитель профильного комитета, члены Счетной комиссии, по 1 представителю от каждой фракции (группы) и работники Аппарата Верховной Рады.

Другие народные депутаты Украины принимают участие в пленарном заседании в режиме видеоконференции.

Перед открытием пленарного заседания в режиме видеоконференции производится запись народных депутатов, которые в режиме видеоконференции присоединились к участию. Заседание считается открытым, если записалось большинство депутатов. Это должна подтвердить Счетная комиссия. При чем позднее к участию могут присоединяться и другие депутаты.

15 секунд на принятие решения

Обсуждение проекта будет проходить практически по тому же регламенту, что и офлайн. Выступление докладчика по проекту, представителя комитета, а затем заслушивание мнение депутатов.

После этого депутаты переходят к принятию проектов.

Непосредственно голосование народных депутатов в режиме видеоконференции происходит таким образом. Председательствующий называет фамилии депутатов в алфавитном порядке в пределах каждой депутатской фракции или группы. На информационное табло выводится изображение этого депутата. Нардеп называет свою фамилию, номер удостоверения и указывает свою позицию по конкретному проекту "за", "против" или "воздержался" (в проекте отмечено, что нужно это делать "путем поднятия руки").

Продолжительность времени голосования каждого из народных депутатов Украины составляет не более 15 секунд.

Счетная комиссия фиксирует голоса.



Если по техническим причинам депутат не смог проголосовать, когда его называли, он может проголосовать после завершения голосования внефракционными народными депутатами.

Когда все депутаты проголосуют, Счетная комиссия докладывает о результатах голосования.

Если проект принят, спикер безотлагательно подписывает этот проект и направляет его президенту. Другие акты подписываются спикером и сразу же вступают в силу.