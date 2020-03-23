В парламенте зарегистрировали законопроект об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний ВРУ и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Соответствующий проект закона опубликован на сайте парламента.

Согласно основным положениям закона, в течение 60 дней после его вступления в силу допускается проведение заседаний Верховной Рады и комитетов в режиме видеоконференции. Исключительно для актов, которые касаются предотвращения распространению коронавируса, обеспечения национальной безопасности и обороны и экономического благополучия и прав человека

Решение о проведении видеоконференции может приниматься главой Рады по предложению президента или трети депутатов.

Напомним, сегодня в Верховной Раде должны протестировать удаленное голосование за законопроекты народными депутатам.

Также мы писали, что народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию в понедельник, 23 марта.