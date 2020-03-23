В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий получат дополнительную денежную компенсацию. В среднем, это будет по 300 гривен.

Как заявила глава ведомства Марина Лазебная во время брифинга, речь идет о трех миллионах домохозяйств.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - сказала она.

Соответствующее решение Минсоцполитики предложит правительству на ближайшем заседании.

Видео: facebook.com/MLSP.gov.ua

До этого мы писали, что в мае украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен.

Также "Страна" писала, что правительство планирует выплатить одноразовую помощь размером в тысячу гривен. На нее могут претендовать в апреле получающие пенсию по инвалидности, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства.