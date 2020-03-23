Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один оказался положительным, а другой дал отрицательный ответ. Сейчас депутат ожидает результатов третьего анализа. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Я действительно в Александровский больницы, сдал два теста один результат отрицательный, другой - положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - написал Руслан Горбенко.

По его словам, в среду на прошлой неделе у него поднялась температура, в четверг начался кашель, потом стало легче, а в субботу нардеп отправился в больницу и сделал рентген и у него выявили левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был.

Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - написал нардеп.

Уточним, что нардеп Руслан Горбенко был на заседании Верховной Рады 17 марта. Стоит отметить, что его рабочее место в парламенте соседствует с местами однопартийцев Максима Ткаченко, Сергея Ионушаса, Александра Корниенко и Давида Арахамии. Через проход от Горбенко расположены рабочие места Ирины Геращенко и Петра Порошенко.

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