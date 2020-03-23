Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства экс-премьера Алексея Гончарука: Кабмин в феврале не ограничил экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусом, несмотря на вероятные предупреждения от СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"САП возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавируса Covid-19", - сказано в сообщении.

Так, в САП предполагают, что 31 января и 8 февраля текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины направлял премьер-министру Украины (на тот момент Алексею Гоначруку - Ред.) письма, в которых говорилось о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может использоваться для недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в стране.

"Однако, Кабинетом министров Украины тогда фактически были проигнорированы вышеуказанные меры, которые так и не были приняты. 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины", - сообщили в САП.

Уточняется, что в соответствии со ст. 214 УПК Украины, досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Скриншот: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, по данным экс-генпрокурора Юрия Луценко, за последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.

Также "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит 23 марта в Украине в связи с коронавирусом.