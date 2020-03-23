В Украину сегодня ночью из Китая прибыла первая значительная партия медицинского груза - тестов, масок, аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего, что жизненно необходимо в эпидемию коронавируса.

Сегодня этот товар на мировом рынке - настоящий дефицит, и достать его даже за деньги почти нереально. Большинство стран экспорт медицинских товаров, нужных для победы над коронавирусом, просто запретили. В Евросоюзе Италия, где смертность от covid-19 самая высокая в мире, не получает значимой помощи даже от собратьев по ЕС.

Другое дело - Китай. Эта страна благодаря своему производству сейчас снабжает защитой от коронавируса весь мир. Досталось и украинцам. Сегодня ночью в "Борисполе" сел первый рейс из Гуаньчжоу - украинский военный борт, который привез партию масок, тестов, аппаратов ИВЛ и другой продукции.

На "посылку из Китая" в Украине возлагали большие надежды. Считалось, что именно она решит львиную долю проблем с дефицитом в нашей стране.

Однако совсем не факт, что медицинского товара там достаточно. "Страна" разбиралась, поможет ли китайский груз Украине.

Что передали Украине китайцы

За последние три дня о доставке медицинского груза из Китая говорилось очень много. За ним полетели замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Они публиковали в соцсетях каждый этап "коронавирусного рейса" в Китай: взлеты-посадки (включая промежуточные), погрузку и выгрузку товара.

Наконец, в ночь на понедельник офис президента отчитался, что груз прибыл в Украину.

"Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", - заявили в ОП.

Это заявление прозвучало крайне скупо и неконкретно. Сколько тестов и масок завезли в Украину? Из информации Офиса можно выудить только одну цифру - 250 тысяч экспресс-тестов.

При этом еще несколько дней назад президент, когда анонсировал поставку, давал очень конкретные и развернутые обещания.

По словам Зеленского, уже 22 марта в Украину из Китая должны были прибыть:

10 млн высокоточных лабораторных тестов (те самые ПЦР);

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки

100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тысяч экспресс-тестов;

10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Как видим, конкретика есть только по экспресс-тестам - их пока вдвое меньше обещанного, но, как говорят в ОП, будут и новые рейсы в Китай.

По остальным же позициям - миллион масок, десять миллионов лабораторных тестов - точных цифр нет.

Интересно, что уже будучи в Китае один из эмиссаров Украины Андрей Мотовиловец написал, что "сражается за каждый груз".

"Во время перелнта я стал свидетелем глобальной, и, откровенно говоря, довольно страшной конкуренции - за медицинское оборудование. Наши консулы непосредственно на заводах встречают консулов других стран (Россия, США, Франция), которые хотят забрать наши заказы себе. У нас оплата заказов прошла заранее, безналичными платежами и с подписанными контрактами - у них больше денег и кеш. И мы сражаемся за каждый груз", - опубликовал крик души нардеп 21 марта.

То есть, из этого поста становится понятно, что по прилету в Китай размер украинской поставки сильно уменьшился. Потому что конкуренты приезжают с "кешем" и прямо на месте перехватывают груз, поднимая ценник.

Украина же, которая проплатила официально, такого себе позволить не может, судя из слов Мотовиловца.

Неизвестно, так ли было на самом деле. Вряд ли, конечно, Китай не отгрузил бы нужных объемов, будь они действительно официально законтрактованы и проплачены по указанным Зеленским объемам. Не исключено, что поставки велись по принципу - кто раньше успел и больше заплатил, тот и покупает.

Для сравнения, сегодня ночью под Москвой приземлился самолет Минобороны РФ, который привез в страну маски из Китая. Их оказалось 25 с половиной миллионов.

Зеленский же, как говорилось выше, анонсировал покупку только миллиона китайских масок. Сколько же прибыло в Украину на самом деле, Офис президента не раскрывает. Но есть основания полагать, что еще меньше.

Как теперь будут тестировать украинцев?

Сегодня, когда уже стало известно, что из Китая приехал медицинский груз, Минздрав опубликовал красноречивое заявление. Из него следует, что тестов по-прежнему резко не хватает. Они будут даже не во всех больницах.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Но это лишь экспресс-тесты. Куда важнее лабораторные тесты, которые могут точно установить коронавирус. О них МОЗ не сказал вообще ни слова.

Хотя ранее цифровые ориентиры давались.

"Мы ожидаем в ближайшее время поставку для более чем миллиона исследований", - говорил 19 марта, за день до Зеленского, главный санврач Виктор Ляшко (после этого президент заявил уже о десяти миллионах лабораторных тестов, которые прибудут в Украину из Китая).

Здесь нужно понимать, что одна тест-система может протестировать несколько десятков человек.

Так, заявленный Ляшко на один миллион тестирований нужно примерно 33 тысячи лабораторных тест-систем. А десять миллионов тестов, озвученных Зеленским - это уже, соответственно, 330 тысяч систем.

Пока к реальности ближе цифра, озвученная санврачом, а не президентом. А официального количества того, что есть в Украине сейчас, пока власти не объявляют. И это настораживает. Ведь именно ПЦР-тесты - наиболее важное звено в раннем выявлении коронавируса. И без них, как уже признал глава Минздрава Илья Емец, эффективно бороться с заболеванием будет нереально.

Как начиналась эпопея с тестами

Еще с начала февраля власть заявляла о наличии в стране немецких тестов Позже глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала, что ВОЗ передала Украине 30 таких систем - они могут сделать 900 тестирований на наличие коронавируса.

В первой декаде марта Ляшко сообщил, что в регионах тест-системы на коронавирус могут появиться 15-16 марта. Задержку получения тестов он объяснил перебоями поставок в Европейском Союзе.

Примерно в это время в Минздраве заявили, что немецкие тест-системы направили в 8 областей для выявления инфицированных на местах. Получить тесты должны были в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киеве, Ровно, Львове и Запорожье.

Однако по состоянию на 17 марта во Львовскую область тест-ситемы так и не дошли - анализы оттуда ежедневно отправляли в Киев. По словам заммэра Львова Галины Сличной, тест-системы отсутствуют во всех городах Украины, кроме одной лаборатории в Киеве. А тесты на местах, у кого они были, уже давно потрачены.