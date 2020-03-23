Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе выявлено уже 24 случая коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил во время своего онлайн-брифинга в понедельник, 23 марта.

"На данный момент в Киеве установлено 24 случая заражения коронавирусом, из них 14 новых за последние сутки - 8 больных это женщины от 25 до 49 лет, а 6 больных - это мужчины от 23 до 56 лет. Всего из 24 случаев 22 человека вернулись из Франции, Германии, Испания. Два случая - это местные заражения от больных Житомирской области и Киева ", - рассказал мэр.

По словам Кличко, 594 человека были проверены быстрыми тестами на коронавирус. Он отметил, что все тесты будут переданы в больницы и семейным врачам.

Кроме того, медработники в больницах будут получать маски в первую очередь. По данным Кличко, Киев получил 70 тыс. масок и еще 200 тыс. должны прибыть в столицу.

"Помогите нам своей сознательностью", - подытожил своё выступление мэр Киева.

Видео: Facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что, по состоянию на утро 23 марта, в Киеве зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Украине, по данным официальной статистики МОЗ, зарегистрировали 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.

Как сообщалось, в Минздраве заявили, что тестов на коронавирус в Украине не хватает, их покупку должен обеспечить бизнес.