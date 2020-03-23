Правительство России внесло изменения в свое распоряжение то 16 марта, разрешив жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей въезжать в страну. Причиной такого решения называют экономическую и транспортную блокаду со стороны материковой Украины.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", исключение действует даже для тех украинцев, у которых нет российских паспортов.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения [об ограничении въезда в РФ] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзору уже поручили обеспечить санитарно-карантинных контроль.

Напомним, Украина закрыла пункт пропуска через линию разграничения на Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 в воскресенье, 22 марта. Перейти через границу смогут люди, у которых есть критически-важные обстоятельства или соответствующие документы.

Ранее мы писали, что "глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной закрывается из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта.