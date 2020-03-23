В аэропорту "Борисполь" у одного из украинцев, который прилетел в Киев, зафиксировали положительный результат экспресс-теста на коронавирус, его отправили в инфекционное отделение больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, мужчина - пассажир одного из прилетевших на протяжении минувших суток, 22 марта, авиарейсов. Он пожаловался на плохое самочувствие, после этого ему провели экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. Мужчину отправили в инфекционное отделение больницы.

Всего в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерении температуры в более чем 15 тысяч человек, которые въехали на территорию страны.

Уточняется, что сегодня пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществляться во Львовской области, поезда "Рига-Киев" - в Киеве.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 марта было зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

"Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит в Украине 23 марта в связи с распространением коронавируса.