Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) не выходить из дома в период с 26 марта по 14 апреля из-за риска заразиться смертельно опасным коронавирусом. Тех, у кого есть дача, он призвал уехать из города. Об этом градоначальник российской столицы сообщил в своем блоге.

"Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения", - пообещал Собянин.

Также он добавил, что продукты питания и лекарства пожилым москвичам привезут, если позвонить на горячую линию. Если попадающие в группу риска жители Москвы работают, то работодатели обязаны перевести их в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный,, который также доставят им домой, если позвонить по определенному телефону.

"Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно", - сказал Собянин.

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