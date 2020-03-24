В Европе - новый очаг коронавируса. Вслед за Италией эпидемия нанесла удар по Испании, где ежедневно также умирают сотни, а заражаются тысячи человек.

Всего больны 33 тысячи испанцев, умерло больше 2 тысяч.

Испания опережает Украину по коронавирусу на полторы-две недели, и, как предполагают эксперты, в апреле нас может ждать похожая ситуация.

Всего в мире от коронавируса скончались около 15 тысяч, заболели больше 340 тысяч, выздоровели - около 100 тысяч. На родине вируса, в Китае, почти 90% всех зараженных выздоровели и болезнь там пошла на спад.

Тесты экономят

Тем временем в Испании уже негде размещать пациентов - больницы переполнены. Кашляющие люди сидят и лежат прямо на полу в коридорах, ожидая приема врача.

Как рассказал представитель профсоюза Хавьер Гарсия газете El Mundo, ситуация в мадридских больницах "драматична", поскольку в отделение скорой помощи поступает в три раза больше людей, чем оно может принять.

"Врачи не справляются, а люди ждут приема больше суток на пластиковых стульях или прямо на полу в коридорах", - говорит Гарсия.

Мадридцы - в страшной панике.

"Я ходила в больницу Мадрида - сдавать тест на коронавирус, было подозрение (результат - отрицательный). Кстати, тест тут просто так не сделаешь, нужны очень веские причины, даже врачам не делают - тесты экономят. Так вот все так и есть - мест не хватает, больные лежат в коридорах - на каталках и прямо на полу, кто-то кашляет, кто-то - подключен к кислородным баллонам. В больницы повалили все - и с "короной", и с обычным гриппом, и с бронхитом. Испанская медицина не справляется с таким потоком, и это при том, что она лучше, чем в Италии, и уже тем более, чем в Украине", - рассказала нам живущая в Мадриде экс-украинка Елена Корчагина.

Из-за вспышки коронавируса испанские власти ранее объявили чрезвычайное положение до конца марта, а теперь продлили его еще на 15 дней, до 11 апреля.

В Мадриде, где зарегистрировано больше всего случаев заражения, разворачивают полевой госпиталь на территории огромного выставочного центра на более чем 5 тысяч мест, а гостиницы и спортзалы переоборудуют в медицинские центры.

В Мадриде выставочный центр превратили в полевой госпиталь. Фото: El Pais.

Заказы держат под дверями сутками

У испанцев на карантине - новый тренд. После покупок в интернет-магазине они не забирают заказы по двое-трое суток, чтобы вирус "выветрился".

"Коробки стоят под дверями несколько дней, говорят, что на бумаге и картоне вирус держится до 3-4 суток. Ведь неизвестно, здоровы ли те, кто их паковал и доставлял. Продукты по 12 часов держат за дверью. И это при том, что Carrefour сейчас доставляет продукты за 10 дней, а сайт Amazon с продуктами (обычно доставка день в день) - совсем лёг", - говорит нам Елена Аксенова из Мадрида.

Доставляют и овощи, и фрукты, но из-за массовых заказов систему онлайн покупок настиг коллапс.

В целом, по словам Аксеновой, люди всё меньше заказывают, так как неизвестно, кто готовил, кто вёз. А готовую еду на минимум 12 часов не оставить за дверью, поэтому многие готовят дома сами.