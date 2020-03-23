С началом карантина украинцы массово ринулись в магазины, и продукты начали дорожать. В сети супермаркетов АТБ официально объявили о повышении цен на еду и товары первой необходимости.

Об этом говорится в пресс-релизе АТБ.

"Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее", - говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, 18 марта сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки. Один человек может купить до 12 бутылок пива, воды и других напитков. Все остальные товары продаются в количестве до пяти штук или кг в одни руки.

Также с 19 марта компания ввела ограничения на количество покупателей в магазинах некоторых населенных пунктов. В магазинах одновременно могут находиться не более 10-20 человек, без учета сотрудников магазина.