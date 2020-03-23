Согласно положениям нового контракта, заработная плата главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева будет уменьшена более чем в два раза.

Как передает "Правительственный портал", такое решение было принято Наблюдательным советом госкомпании.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, для главы "Нафтогаза" также был установлен ряд критериев оценки эффективности его работы, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, почему она требует отставки главы "Нафтогаза Украина" Андрея Коболева.

Ранее "Страна" сообщала, что Коболев признался, что у него есть "золотой парашют" на случай увольнения.