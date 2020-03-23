Тысячи украинских туристов застряли не только в Таиланде, но и Индонезии. Они не могут вернуться на родину, потому что все рейсы в Украину отменили, а находиться долго в стране они не смогут из-за визовых сложностей.

Об этом со ссылкой на информацию одной из застрявших туристок Рады Радмилевич сообщает 112.ua.

"На текущий момент застряли более тысячи человек. Нам отменили все вылеты обратные. Мы изолированы, мы не можем здесь оставаться, потому что здесь есть визовые сложности, и мы не можем улететь. Ближайший хаб, который предлагает государство для нас, - это Стамбул, который находится фактически на том же расстоянии, что и Киев", - сообщила Радмилевич.

Более того, Стамбул уже объявил о закрытии авиасообщения, а билеты до этого города стоят больше 2 000 долларов - люди просто не могут себе их позволить. В МИД украинцам сообщили, что ведутся переговоры о создании хаба в Дохе. Однако и туда туристы добраться не смогут, так как авиалинии закрыли сообщение. По словам девушки, в страну уже прибыл украинский консул и пытается помочь туристам.

Кроме того, украинка сообщила, что большинство туристов покинули Украину еще до начала пандемии, потому не предполагали такого развития событий. Улететь за личные средства тоже невозможно – это и дорого, и рискованно в части принятия украинцев в аэропортах третьих стран.

"Чтобы вылететь из Индонезии за собственные средства, теоретически, если пропустят на границе, стоимость билетов будет от 5 000 долларов, и это с пересадками - 6 пересадок, 7 пересадок. То есть, пробовать можно, если выпустит страна, если впустят транзитные. Например, такие транзитные страны, как Дубай, закрывают с 25марта любое сообщение. Турция уже не пускает украинцев. То есть, мы можем взять билеты, в теории, но никуда не вылететь, потому что могут отменить рейсы, нас могут не посадить на самолет", - добавила Радмилевич.

Радмилевич добавила, что у большинства туристов заканчиваются деньги, и начинают распространяться панические настроения, а в Индонезии халатно относятся к соблюдению карантина, потому украинские туристы оказались в группе риска, поскольку могут просто не получить необходимой медпомощи в случае болезни.

Напомним, по данным на 20 марта уже 30 тысяч украинцев вернулись в страну из-за коронавируса. Еще столько же ждут эвакуации.

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