Российский телеведущий Дмитрий Киселев считает, что в зоне риска заражения коронавирусом находятся люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией из-за частой смены партнеров. Также он напомнил, что Covid-19 передается половым путем. Об этом он написал в своем Tеlegram-канале.

По его мнению, средства контрацепции не помогут защититься от инфекции.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни Covid-19. Из них 3 смертельных, а в 1 случае пациент уже выздоровел и его выписали из больницы. Об этом говорит официальная статистика Минздрава.

Также мы сообщали, что китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.