Количество заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 71 человек, увеличившись до 438 случаев.

Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин 23 марта во время совещания с вице-премьерами, передает "Интерфакс".

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших", - сказал Мишустин.

По его словам, во всем мире ситуация остается сложной. Количество заболевших людей в мире на утро 23 марта достигло 376 000. Премьер России добавил, что только за последние два дня число заболевших увеличилось на 50 000 человек.

В свою очередь, в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что все новые случаи инфицирования в России за сутки, с 22 по 23 марта, - 71 случай - зафиксированы в Москве.

Из 17 человек, выздоровевших и выписанных за весь период распространения инфекции в РФ, 14 оказались россиянами, один - гражданином Италии и двое - гражданами Китая (одного пациента выписали из больницы в Забайкалье, другую зараженную - из клиники в Тюмени). За последние сутки выписан один человек - в Москве, отметили в оперштабе.

Напомним, накануне, 22 марта, сообщалось о 367 зараженных коронавирусом в России.

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