В Тернопольской области, где официально коронавирус подтвержден только у одного человека, мужчина пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Так, на видео видно, как мужчина с тростью, в черном пальто и резиновых перчатках расплачивается у кассы одного из супермаркетов. По данным пользователя соцсети, который выложил ролик, события разворачиваются в городе Збараж Тернопольской области.

Отметим, подобные маски с "клювами" носили врачи в период распространения чумы в Европе в XIV веке. Их делали из плотной кожи, а глаза были закрыты стеклами. В клюв закладывали травы, которые должны были защищать докторов, которые лечили пациентов с чумой.

Видео: Facebook/ Petr Ovych

Напомним, в Тернополе с 23 марта приостановили работу общественного транспорта.

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