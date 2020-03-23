В Украине продолжается карантин в связи с распространением коронавируса. Предварительно его объявили до 3 апреля, но могут и продлить. Это уже отразилось на работе общественного, междугороднего и межобластного транспорта, закрыты заведения общественного питания, спортивные учреждения, развлекательные центры. В Киеве ограничения коснулись даже прогулок на детских площадках.

Разбирались, как работают пять популярных служб доставки в Украине: Укрпочта, Новая почта, Justin, Делівері, Meest-Express.

Подробнее о ситуации читайте в нашем обновляемом онлайне.

Укрпочта

Укрпочта продолжает работать. При этом часть ее отделений изменили график работы - данные доступны по ссылке. С 17 марта до 3 апреля плату за сберегание посылок взимать не будут, а внутри отделений наклеили желтые ограничительные линии, чтобы увеличить дистанцию между людьми в очереди и сотрудниками отделений. При хорошей погоде рекомендовано, чтобы очередь находилась снаружи.

Рекомендованные письма, кроме судебных повесток, доставляют в абонентские ящики адресатов. Если они повреждены - адресатам обещают сообщить о получении письма по телефону или через интернет.

Новая почта

Новая почта продолжает работать. Изменения коснулись только некоторых отделений. Актуальная информация по ссылке. Также в Новой почте сообщили, что будут бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина (до 03.04). А с 20 марта в тестовом режиме запустили услугу доставки продуктов. Пилотный проект запущен пока в Днепропетровской области. Компания запустила услугу вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ. Тестовый период продлится 3-5 дней. Если он будет успешным - его распространят его на всю Украину.

Фото: Страна

Новые правила для клиентов такие же, как и на Укрпочте - дистанция.

Justin

Продолжает работать служба экспресс-доставки Justin, многие из отделений которой находятся в супермаркетах. Временно приостановили работу некоторые отделения. Список по ссылке.

Делівері

Работает "Делівері", кроме отделений, которые находились в торговых центрах, закрытых на время карантина. Посылки оттуда перенаправят в ближайшие отделения.

Meest-Express

Продолжает работать Meest-Express и даже сообщает об открытии новых отделений.

Кстати, национальные почты продолжили работать в охваченных коронавирусом странах Европы, а в Италии продолжает доставлять посылки Amazon.

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