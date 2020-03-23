Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ее ведомство готовит специальную интернет-платформу для сбора заявок от представителей бизнеса, направленных на помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями на время карантина.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполиики, сейчас уточняются списки таких людей.

"Я уже говорила о том, что у нас социально ответственный бизнес первым откликнулся и предложил свою помощь. И вы знаете, кризис - это не только такие вызовы, серьезные вызовы перед всеми нами, а это экзамен на человечность. И поэтому я хотела бы поблагодарить сегодня всех неравнодушных, кто сегодня помогает всем пожилым людям, людям, которые находятся в таком почтенном возрасте, которые являются инвалидами, особенно первой категории, которые проживают сами, помочь им, подать им руку такой помощи в отношении продуктов и лекарств. И социально ответственный бизнес сейчас вместе с нами, мы работаем в регионах", - сказала она.

Видео: facebook.com/MLSP.gov.ua

До этого мы писали, что в мае украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, получат надбавку к пенсии. Она составит 500 гривен.

Также "Страна" писала, что правительство планирует выплатить одноразовую помощь размером в тысячу гривен. На нее могут претендовать в апреле получающие пенсию по инвалидности, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства.