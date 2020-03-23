Украинцы, которые ждут возможности эвакуироваться из Канады домой, прилетят в Киев спецрейсом Международных авиалиний Украины в пятницу, 27 марта.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Дорогие украинцы в Канаде! Нам удалось - совместно с Посольством Канады в Украине и МАУ - организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера, - это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД", - сообщил Шевченко.

По данным посла, борт "Toronto Pearson - Борисполь" вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00, прилетает в Киев - в пятницу, 27 марта, в 09:30. Билеты на него можно приобрести на сайте МАУ.

"Кто может лететь? Рейсы предназначены для граждан Украины. С 16 марта прекращен въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства (есть несколько исключений - владельцы удостоверений проживания в Украине, дипломаты, члены их семей). Если есть сомнения относительно Вашего статуса, пишите или звоните - уточним", - добавил Андрей Шевченко.

По его словам, бесплатного рейса в Украину не планируется, однако он рассчитывает на "справедливую цену" билета. Кроме того, пассажирам рейса нужно позаботиться об индивидуальной защите в аэропортах и ​​в самолете: маске, перчатках, антисептике.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров проверят на основные проявления коронавируса и лиц с явными симптомами на борт не пустят.

Скриншот: Facebook/ Andriy Shevchenko

Напомним, по данным главы МВД Арсена Авакова, полицейские будут проверять соблюдение карантина украинцами, которые прибыли из-за границы.

Также "Страна" следит за тем, что происходит в Украине в связи с коронавирусом в режиме онлайн.