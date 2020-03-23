Президент Украины Владимир Зеленский в связи с угрозой распространения коронавируса ежедневно проводит по две встречи, на которых обсуждается ситуация с пандемией.

Как передает "Украинская правда", одна из них проходит виртуально, а вторая – в Офисе президента.

"Последнюю неделю у президента Владимира Зеленского есть две обязательных ежедневных встречи. Первая из них - виртуальная. Ежедневно Зеленский в своем кабинете или в пресс-центре Офиса записывает обращение к гражданам. Вторая ежедневная встреча Зеленского - реальная. Около 11.00 президент собирает заседание Координационного совета по противодействию распространению Covid-19", - рассказал источник.

Уточняется, что в Координационный совет входят глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер Денис Шмыгаль, министры внутренних и иностранных дел Арсен Аваков и Дмитрий Кулеба, глава Минздрава Илья Емец, главный санврач Виктор Ляшко, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, начальник Генштаба Руслан Хомчак, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава пограничной службы Сергей Дейнеко.

Позже в Координационный совет включили министра социальной политики Марину Лазебную.

Напомним, Офис президента не стал отменять зарубежные командировки сотрудников в связи с карантином, введенным в Украине из-за коронавируса.

Также мы писали, что Разумков запретил нардепам зарубежные командировки из-за коронавируса.