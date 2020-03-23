Тест-системы на коронавирус, которые этой ночью в Украину из Китая доставил военный Ил-76, до конца дня будут доставлены во все области страны.

Об этом со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

"Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем по областям. Для этого будет использована авиация и спецавтомобили. К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - сказал Аваков.

Скриншот, фото: Facebook/ МВС України

Напомним, по данным главы Минздрава Ильи Емца, тестов на коронавирус в Украине недостаточно, даже с учетом тех, которые поступили из Китая.

"Страна" в режиме онлайн следит за ситуацией в стране в связи с коронавирусом 23 марта: Киев остановил пассажирский транспорт, на остановках Нацгвардия.