На таможенном посту "Ягодин" на Волыни украинские силовики предотвратили вывоз 40 тысяч медицинских халатов, общей стоимостью 42 тысячи евр. Они должны были направиться в одну из стран Евросоюза.

Как передает пресс-центр СБУ, по данному факту уже открыли уголовное производство.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Также в СБУ рассказали, что операция по задержанию контрабанды проводилась вместе с прокуратурой Волынской области.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ночью, 23 марта, украинский военный самолет Ил-76 доставил в Киев партию медицинского гуманитарного груза из Китая. В частности, на борту лайнера, приземлившегося в Борисполе, находятся 250 000 тестов на коронавирус Сovid-19.

Также "Страна" выяснила, как защищают себя правоохранители, которые, как и медики, в дни эпидемии находятся на переднем крае.