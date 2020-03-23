Из Украины в Европу пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов. Фото
На таможенном посту "Ягодин" на Волыни украинские силовики предотвратили вывоз 40 тысяч медицинских халатов, общей стоимостью 42 тысячи евр. Они должны были направиться в одну из стран Евросоюза.
Как передает пресс-центр СБУ, по данному факту уже открыли уголовное производство.
"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.
Фото: ssu.gov.ua
Также в СБУ рассказали, что операция по задержанию контрабанды проводилась вместе с прокуратурой Волынской области.
Фото: ssu.gov.ua
Напомним, ночью, 23 марта, украинский военный самолет Ил-76 доставил в Киев партию медицинского гуманитарного груза из Китая. В частности, на борту лайнера, приземлившегося в Борисполе, находятся 250 000 тестов на коронавирус Сovid-19.
Также "Страна" выяснила, как защищают себя правоохранители, которые, как и медики, в дни эпидемии находятся на переднем крае.